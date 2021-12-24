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Общество24 декабря 2021 13:13

Геннадий Митрофанов вступил в должность мэра Майкопа

Его избрали голосованием Совета народных депутатов
Светлана ОВДЕЙ
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Геннадий Митрофанов Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

Геннадий Митрофанов Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

Геннадий Митрофанов вступил в должность мэра Майкопа. Накануне его избрали голосованием Совета народных депутатов. Всего были зарегистрированы два кандидата, сообщает пресс-служба администрации Республики Адыгея.

На церемонии вступления на пост Геннадий Митрофанов принес присягу и получил удостоверение. Нового мэра Майкопа поздравил глава республики Мурат Кумпилов.

Геннадий Митрофанов 8 лет проработал в администрации Майкопа, позже занимал руководящие должности в министерствах труда и соцразвития, финансов, экономического развития Республики Адыгея.

С 2020 года он занимал пост премьер-министра региона.