В Сочи и Краснодаре появились первые в России электротакси

Реализацию проекта начали в Сочи. Фото: tesla.com

В Сочи и Краснодаре начали работу первые в России электротакси. Их работу обеспечивает сеть высокоскоростных электрозаправочных станций. Об этом сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ИТ-платформы Electro.cars.

Летом 2021 года Минэкономразвития анонсировало концепцию развития электротранспорта в России до 2030 года. По прогнозам, к 2024 году откроют 20 тысяч электрозаправочных станций, а к 2030 году – 50 тысяч. Бюджет концепции составляет 850 миллиардов рублей.

– Реализацию этого проекта начали в Сочи. В настоящее время на курорте работает автопарк. Он состоит из тридцати электромобилей Tesla Model 3 и Jac EV7. А вот в Краснодаре работает парк из десяти электроавтомобилей, производителем которых является Китай. Пилотный проект Electro.cars в Сочи и Краснодаре в настоящее время не имеет аналогов в Российской Федерации, – подчеркнула исполнительный директор Electro.cars Мария Черникова.

Напомним, что в Сочи повысят цены на проезд в общественном транспорте.