На 30% больше жилья введут по годовому плану на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более чем на 30% превысили план по вводу жилья на Кубани. В регионе планируют сдать 6 миллионов квадратных метров, сообщает пресс-служба краевой администрации.

- В этом году в крае ожидается ввод в эксплуатацию почти 3,3 миллиона квадратных метров индивидуального жилья и еще 2,7 миллиона – многоквартирных домов. Общий план Минстроя России перевыполнен более чем на 30%, - сообщили в департаменте строительства Краснодарского края.

В регионе активно возводят школы и детсады. Так, на Кубани начинают строительство десяти школ – учреждения подготовят к 2023 году.