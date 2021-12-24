Фото: сервис Ozon Express

В Сочи заработал сервис Ozon Express. Жители курорта могут заказать с быстрой доставкой свежие продукты питания, бытовую химию и косметику, смартфоны и книги. Всего ассортимент сервиса насчитывает более 15 тысяч товарных наименований, сообщили в Ozon Express.

Сервис обеспечивает 130 рабочих мест в Сочи. Ozon Express активно ищет местных продавцов продуктов питания. Многие кубанские производители уже начали сотрудничать с сервисом быстрой доставки.

– Не так давно Ozon Express открыли в краевой столице. Сейчас в Сочи. Мы значительно расширили присутствие в Краснодарском крае, – рассказала корреспондента «Комсомольской правды» - Кубань» директор Ozon Express Елена Шульгина.

Напомним, что в Сочи определили победителей интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». В игре принимают участие юные сочинцы разных национальностей, интересов и сферы работы.