Два осужденных кубанца сбежали из колонии в Волгоградской области

Заключенные сбежали ночью Фото: УФСИН по Волгоградской области

Двое осужденных на Кубани сбежали из колонии в Волгоградской области. Заключенных, пропавших ночью, разыскивают. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Волгоградской области.

23-летний Георгий Вязовиков, уроженец Майкопа и житель Краснодара, приговорен к двум годам лишения свободы. На левом запястье мужчина имеет татуировку в виде скрипичного ключа, на правом предплечье - надпись «Не все потеряно». Одет в черную куртку с мехом на капюшоне, штаны и обувь.

19-летний Дмитрий Корней приговорен Армавирским городским судом к 3,6 года колонии. Кареглазый парень ростом 165 сантиметров имеет на правом и левом предплечьях кельтские надписи, одет в черные лыжную куртку с белыми полосами, штаны и сапоги. При задержании сотрудниками органов может оказывать сопротивление.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы».

Всех, располагающих информацией о беглецах, просят обратиться в УФСИН по Волгоградской области по телефонам:

8 (8442) 40-17-95, 8(8442) 40-18-53, 8-927-514-43-66 или 02