Полиция Сочи организовала новогоднее шоу для школьников

Фото: пресс-служба полиции Сочи

В Сочи сотрудники полиции поздравили детей подшефной коррекционной школы-интерната №2 с наступающим Новым годом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

– Полиция Сочи присоединилась к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Мы организовали новогоднее шоу с Дедом Морозом, сказочными героями и фокусником. Ребята встретили сотрудников полиции с особой радостью. Сделали все возможное, чтобы создать детям новогоднее настроение, чтобы каждых из них почувствовал себя счастливым, – сообщили в пресс-службе полиции Сочи.

После новогоднего концерта воспитанникам коррекционной школы вручили сладости и подарки.

Ранее «Комсомолка» писала, что глава Сочи Алексей Копайгородский вошел в топ-5 Национального рейтинга мэров по итогам 2021 года.