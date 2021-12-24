Пять спортплощадок обновили в Краснодаре

На площадках уложили прорезиненное покрытие Фото: пресс-служба городской администрации

Пять спортивных площадок обновили в Краснодаре. Всего в городе их оборудовано 52. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Ремонт выполнили на площадках по улицам Рождественской Набережной, им. Тюляева, Гидростроителей, 49/2, а также в станицах Старокорсунской и Елизаветинской.

Здесь уложили прорезиненное покрытие, сделали открытый мини-спорткомплекс для занятий мини-футболом, волейболом и баскетболом. Отметим, в городе развивают более 70 видов спорта.

В прошлом году в Краснодаре обновили 7 спортивных площадок.