Пять спортплощадок обновили в Краснодаре

На площадках уложили прорезиненное покрытие Фото: пресс-служба городской администрации
Пять спортивных площадок обновили в Краснодаре. Всего в городе их оборудовано 52. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Ремонт выполнили на площадках по улицам Рождественской Набережной, им. Тюляева, Гидростроителей, 49/2, а также в станицах Старокорсунской и Елизаветинской.
Здесь уложили прорезиненное покрытие, сделали открытый мини-спорткомплекс для занятий мини-футболом, волейболом и баскетболом. Отметим, в городе развивают более 70 видов спорта.
В прошлом году в Краснодаре обновили 7 спортивных площадок.