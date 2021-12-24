Бульвар реконструируют в Горячем Ключе в 2022 году

Проект реконструкции бульвара Фото: пресс-служба краевой администрации

Бульвар начнут реконструировать в Горячем Ключе в 2022 году. Обновление разделят на два этапа, сообщают в пресс-службе краевой администрации.

Общественная зона находится по улице Ленина. В следующем году из 65 тысяч квадратных метров планируют обновить 20 тысяч.

Здесь уложат тротуары, озеленят зону и оборудуют декоративное освещение. Для детей и любителей спорта появятся площадки и велодорожки. В том числе в парке установят лавочки и добавят места для парковки.