Край вошел в топ-3 регионов по участкам производства с бережливыми технологиями Фото: пресс-служба краевой администрации

Кубань в три раза превысила показатель нацпроекта «Производительность труда». Край вошел в топ-3 регионов по участкам производства с бережливыми технологиями, сообщает пресс-служба администрации.

– На предприятиях края создан 61 поток-образец, что в три раза превышает федеральный план. По итогам работы Федерального и Регионального центров компетенций, привлеченных консультантов план выполнен на 277%, - отметил министр экономики региона Алексей Юртаев. - По числу привлеченных предприятий мы досрочно закрыли план четыре месяца назад.

Напомним, Кубань реализует нацпроект «Производительность труда» с 2018 года – бережливые технологии внедряют 160 предприятий. К концу 2024 года запланировано привлечь еще 248 производств.