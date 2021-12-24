Реконструкция Центрального бульвара в Горячем Ключе начнется в 2022 году

В Горячем Ключе отреставрируют Центральный бульвар. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2022 году в Горячем Ключе запланирована реконструкция Центрального бульвара. За объект голосовали местные жители в ходе рейтингового конкурса по отбору общественных территорий для благоустройства.

– Центральный бульвар – место постоянного скопления горожан. Общая площадь территории – более 65 тысяч кв. метров. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» есть возможность преобразить зону отдыха в современное, комфортное место для проведения досуга, – рассказал заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Дунаев.

Работы на бульваре разобьют на два этапа. Сначала отремонтируют 20 тысяч кв.метров: обустроят тротуарные дорожки, установят декоративное освещение, установят детские и спортивные площадки и высадят кустарники.