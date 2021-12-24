Губернатор Краснодарского края подарил велосипед девочке из кубанского поселка

7-летняя Варя получила в подарок от губернатора Кубани велосипед. Фото: kavraion.ru

Глава Кавказского района Виталий Очкаласов исполнил поручение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и приехал в гости к маленькой жительнице поселка имени Максима Горького. 1 декабря Виктория Щербинина позвонила на прямую линию губернатора региона и рассказала, что ее 7-летняя дочь Варя мечтает получить на день рождения велосипед с корзинкой.

- Сегодня долгожданный велосипед вместе со сладкими новогодними подарками был доставлен имениннице. Варя тоже не осталась в долгу и в свою очередь приготовила подарок для губернатора, - рассказал Виталий Очкаласов в своем Instagram-аккаунте.

Варя вместе с мамой сделали рождественский венок, который попросили передать Вениамину Кондратьеву.