В 2022 году ученые региона получат 110 млн рублей от Кубанского научного фонда

Ученые Кубани получат средства на реализацию проектов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2022 году Кубанский научный фонд планирует выделить свыше 110 млн рублей, которые будут направлены на поддержку ученых Краснодарского края. О новых мерах поддержки регионального научного сообщества рассказали на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, в котором принял участие глава Кубани Вениамин Кондратьев.

– На Кубани более 7 тысяч научных специалистов. И половину их составляют молодые начинающие ученые, которых важно поддержать, дать возможность зарабатывать на прикладных разработках и быть успешными, оставаясь в крае и в науке, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Кубанский научный фонд был создан в декабре 2020 года. За год работы он выделил почти 100 млн рублей на поддержку 92 научных разработок местных ученых.