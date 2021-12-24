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Наука24 декабря 2021 16:33

В 2022 году ученые региона получат 110 млн рублей от Кубанского научного фонда

Гранты будут направлены на реализацию научных проектов
Евгения ХАЛИКОВА
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Ученые Кубани получат средства на реализацию проектов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Ученые Кубани получат средства на реализацию проектов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2022 году Кубанский научный фонд планирует выделить свыше 110 млн рублей, которые будут направлены на поддержку ученых Краснодарского края. О новых мерах поддержки регионального научного сообщества рассказали на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, в котором принял участие глава Кубани Вениамин Кондратьев.

– На Кубани более 7 тысяч научных специалистов. И половину их составляют молодые начинающие ученые, которых важно поддержать, дать возможность зарабатывать на прикладных разработках и быть успешными, оставаясь в крае и в науке, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Кубанский научный фонд был создан в декабре 2020 года. За год работы он выделил почти 100 млн рублей на поддержку 92 научных разработок местных ученых.