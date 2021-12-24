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Спорт24 декабря 2021 17:24

Кубанские спортсмены взяли золото Кубка России по бочче

Бочче -паралимпийский вид спорта, близкий к боулингу, петанку и боулзу
Евгения ХАЛИКОВА
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Сборная Кубани по бочче. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сборная Кубани по бочче. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские спортсмены регионального Центра паралимпийской подготовки одержали победу в Кубке России по бочче. Финальный этап соревнований прошел в Тульской области. В турнире принимали участие атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

– Бочче – это паралимпийский вид спорта для людей с тяжелыми формами инвалидности. Спортсмены не только сражаются за место на пьедестале, но и преодолевают себя, - рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

В личных зачетах кубанцы завоевали две золотые и две серебряные награды. Победу принесли Николас Анозов, Анна Гурьева, Диана Цыплина и Евгений Масловский. Еще одно золото кубанцы взяли по итогам соревнований команд в классе «ВС1/ВС2». В 2021 году на счету кубанских паралимпийцев свыше 200 медалей по адаптивным видам спорта.