Кубанские спортсмены взяли золото Кубка России по бочче

Сборная Кубани по бочче. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские спортсмены регионального Центра паралимпийской подготовки одержали победу в Кубке России по бочче. Финальный этап соревнований прошел в Тульской области. В турнире принимали участие атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

– Бочче – это паралимпийский вид спорта для людей с тяжелыми формами инвалидности. Спортсмены не только сражаются за место на пьедестале, но и преодолевают себя, - рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

В личных зачетах кубанцы завоевали две золотые и две серебряные награды. Победу принесли Николас Анозов, Анна Гурьева, Диана Цыплина и Евгений Масловский. Еще одно золото кубанцы взяли по итогам соревнований команд в классе «ВС1/ВС2». В 2021 году на счету кубанских паралимпийцев свыше 200 медалей по адаптивным видам спорта.