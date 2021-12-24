После новогодних праздников жители Сочи смогут сдать елки в переработку

В Сочи можно будет сдать елку на переработку. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Наступающий 2022 года в Сочи объявлен Годом Экологии. Первая экологическая акция на курорте пройдет в начале января. Эколого-биологический центр при поддержке администрации города Сочи объявил акцию «Елка в переработку». Хвойные красавицы, сыгравшие свою роль в новогодних торжествах, будут принимать сотрудники центра. Условие: елки должны быть без мишуры и украшений.

– В дальнейшем древесина будет переработана в щепу, которая послужит прекрасным утеплителем вольеров для животных и материалом для оформления ландшафтного дизайна в детском учреждении, – рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Александр Кильганкин.

Елки начнут принимать от населения в переработку с 10 января. Продлится акция до 23 января.