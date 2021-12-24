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Общество24 декабря 2021 18:46

На трассе А-146 в Адыгее построят современную транспортную развязку

Проект будет завершен до конца 2026 года
Евгения ХАЛИКОВА
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В Адыгее обсудили строительство новой дорожной развязки на федеральной трассе. Фото: ФКУ УПРДОР "Черноморье"

В Адыгее обсудили строительство новой дорожной развязки на федеральной трассе. Фото: ФКУ УПРДОР "Черноморье"

До конца 2026 года в Адыгее на трассе А-146 появится новая автодорожная развязка. Речь идет о 19 км участка Краснодар – Верхнебаканский, часть трассы проходит по территории Тахтамукайского района Республики Адыгея.

— Новая удобная автодорожная развязка значительно улучшит транспортно-логистическую обстановку и повысит пропускную способность основного хода трассы А-146 путём равномерного распределения потоков. Здесь спроектированы семь съездов. Будущий объект важен для развития федеральной дорожной сети юга России, проводимой Росавтодором, — рассказал руководитель ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков.

Сейчас проект развязки находится на утверждении Главгосэкспертизы. Строительные работы начнутся в 2022 году и продлятся четыре года.