На трассе А-146 в Адыгее построят современную транспортную развязку

В Адыгее обсудили строительство новой дорожной развязки на федеральной трассе. Фото: ФКУ УПРДОР "Черноморье"

До конца 2026 года в Адыгее на трассе А-146 появится новая автодорожная развязка. Речь идет о 19 км участка Краснодар – Верхнебаканский, часть трассы проходит по территории Тахтамукайского района Республики Адыгея.

— Новая удобная автодорожная развязка значительно улучшит транспортно-логистическую обстановку и повысит пропускную способность основного хода трассы А-146 путём равномерного распределения потоков. Здесь спроектированы семь съездов. Будущий объект важен для развития федеральной дорожной сети юга России, проводимой Росавтодором, — рассказал руководитель ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков.

Сейчас проект развязки находится на утверждении Главгосэкспертизы. Строительные работы начнутся в 2022 году и продлятся четыре года.