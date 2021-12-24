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Общество24 декабря 2021 19:10

В эфире федерального телеканала выйдет интервью с Вениамином Кондратьевым

Глава региона рассказал журналистам об итогах 2021 года и наметили планы на 2022-й
Евгения ХАЛИКОВА
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Вениамин Кондратьев дал интервью федеральным журналистам. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев дал интервью федеральным журналистам. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Кубани дал интервью съемочной группе федерального телеканала «Россия-24». Вениамин Кондратьев свое общение с журналистами начал с ответов на вопросы о развитии кубанских курортов, среди которых не только черноморские. Сейчас в регионе активно развиваются круглогодичные туристические направления.

– Вопреки мнениям скептиков, гости региона отнеслись с пониманием к вынужденным противоковидным ограничениям. В этом году Кубань приняла более 16 млн туристов, 40% из которых приехали именно в межсезонье. Мы планируем увеличить долю «зимних» туристов до 50%. Пандемия увеличила спрос на оздоровительный туризм. Ежегодно в кубанских санаториях отдыхают до 1,5 млн человек. Популярны программы реабилитации после ковида, – рассказал телевизионщикам Вениамин Кондратьев.

Затронули развитие дорожной инфраструктуры и поддержку бизнеса в пандемию. Также журналиста интересовало, как привлекают в регион инфраструктурные кредиты, агропромышленный комплекс и бюджетная политика.