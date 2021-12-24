В Сочи с 25 декабря открываются все горнолыжные склоны центрального сектора Красной Поляны

В Красной Поляне открывается сезон Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Снежная зима позволила открыть горнолыжный сезон раньше обычного. Как рассказали в пресс-службе курорта «Красная Поляна», с 25 декабря отдыхающим будут доступны все склоны центрального сектора от высоты 2300 до 960 метров над уровнем моря, а также восточного – до отметки 1370 метров.

- В прошлом году зима не была такой снежной. Мы открыли сезон только 24 декабря, а сейчас лыжники и сноубордисты вышли на наши склоны уже 3 декабря, – рассказал генеральный директор курорта Андрей Круковский.

Для дополнительного оснежения на курорте запустили новые снежные пушки и ружья. По данным противолавинной службы курорта, высота снежного покрова на трассах сейчас превышает 1,5 метра. Также с 25 декабря на трех трассах центрального сектора освещение будет работать до 23.00, а значит, любителям активного отдыха станут доступны и вечерние катания.