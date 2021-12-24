На федеральных трассах Адыгеи и Краснодарского края 257 дорожников расчищают снег

На трассах Краснодарского края и Адыгеи продолжают дежурить дорожные бригады. Фото: ФКУ УПРДОР "Черноморье"

На юг России обрушилась непогода. В течение нескольких часов шел снег, который осложнили передвижение по дорогам автомобилистам Краснодарского края и Адыгеи. По сообщению пресс-службы ФКУ УПРДОР «Черноморье», за прошедшие сутки самые обильные осадки прошли в Лазаревском и Туапсинском районах. Движение на пропускном пункте «Магри» было затруднено в течение двух часов.

- За этот период локальные затруднения в движении на трассе А-147 фиксировались однократно на протяжении менее 3 часов и были связаны с отсутствием у движущихся по дороге транспортных средств зимней резины, что осложняло оперативность работы снегоуборочной техники, - рассказал заместитель начальника ФКУ УПРДОР «Черноморье» Сергей Нефёдов.

Всего на территории двух регионов на подведомственных ФКУ УПРДОР «Черноморье» федеральных дорогах круглосуточно дежурили 146 единиц снегоуборочной спецтехники и 257 дорожных рабочих. Благодаря усилиям дежурных бригад проезд по федеральным трассам Кубани и Адыгеи в условиях низких температур и обильных снегопадов не останавливали.