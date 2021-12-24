На дорогах Краснодара дежурят снегоуборочные бригады

На улицах Краснодара дежурит техника Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Вечером 24 декабря на краснодарские дороги вышли на дежурство снегоуборочные бригады. Как сообщили в мэрии краевого центра, 21 снегоуборочная машина и несколько десятков рабочих будут всю ночь расчищать городские улицы от снежных сугробов.

- Для расчистки магистралей и ликвидации гололеда наготове 21 комбинированная дорожная машина. Часть уже дежурит на путепроводах. В случае необходимости количество техники увеличат до 32 единиц, - уточнили в администрации столицы региона.

За состоянием городских дорог в круглосуточном режиме следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта.

По данным Краснодарского гидрометцентра, 24 и 25 декабря ожидаются мокрый снег и дожди, возможны порывы ветра до 15–20 м/с.