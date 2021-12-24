В Анапе новые фотозоны. Фото: скриншот

В Анапе продолжают благоустраивать «зимние» пляжи. В прибрежной зоне уже появилась семья песковиков – забавных аналогов снеговиков из анапского песка. Теперь к ним присоединились персонажи из советской киноклассики. Фигуры Ипполита из «Иронии судьбы, или С легким паром» и Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи» появились на Центральном пляже. Как сообщили в мэрии курорта, это еще не все сюрпризы лаунж-зоны.

- На кардинально обновленной лаунж-зоне гостей встречают атрибуты главного праздника зимы: креативные дизайнерские елки, символ грядущего года – тигр. Из стилизованных под коробки с подарками беседок можно любоваться морем, а кататься на качелях любят и дети, и взрослые, - рассказали в администрации Анапы.

Сделать пляжи курортных городов более комфортными для зимнего отдыха - поручение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Радовать гостей лаунж-зона будет до 15 января.