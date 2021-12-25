Синоптики прогнозируют ледяные ветры и мокрый снег в Краснодарском крае

В Краснодарском крае продолжает бушевать непогода

В Краснодарском крае в ближайшие сутки погода только ухудшится. Вроде бы и прогнозы синоптиков выглядят обнадеживающе. Температура воздуха на Черноморском побережье начала повышаться, но при этом в течение суток 25 декабря, а также ночью и утром 26 декабря местами ожидается усиление ветра и мокрый снег. В Лазаревском районе Сочи порывы ветра могут достигать до 27 м/с.

- Прогнозируемая скорость ветра создаёт риски падения деревьев на проезжую часть. В предгорьях местами мокрый снег, туман, околонулевые температуры формируют риски возникновения зимней скользкости на дорогах. В горах — лавиноопасно, - рассказали в краснодарском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В целом погодные условия в Краснодарском крае продолжают оставаться сложными — минусовые температуры сохраняются на Кубани. Температура воздуха ночью от -7 до -12 градусов, местами в восточной половине края от – 15 и до -20 градусов.