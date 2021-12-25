Андрей Кравченко

Что произошло за ночь 25 декабря в Краснодарском крае. Мэром Новороссийска избрали бывшего депутата гордумы 41-летнего Андрея Кравченко. Голоса за него 24 декабря отдали большинство парламентариев.

15 детей-сирот получили ключи от квартир в Ейском районе.

Появилось видео нападения зоозащитников на сотрудников по отлову животных в Геленджике. Неизвестные освободили собак и скрылись, теперь им грозит уголовка.

Синоптики прогнозируют ледяные ветры и мокрый снег в Краснодарском крае. Погода на юге России становится все хуже.

Губернатор Краснодарского края подарил велосипед девочке из кубанского поселка.