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Общество25 декабря 2021 4:30

Что произошло за ночь 25 декабря в Краснодарском крае

Мэром Новороссийска выбрали Андрея Кравченко
Юлия ЧУБАКОВА
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Андрей Кравченко

Андрей Кравченко

Что произошло за ночь 25 декабря в Краснодарском крае. Мэром Новороссийска избрали бывшего депутата гордумы 41-летнего Андрея Кравченко. Голоса за него 24 декабря отдали большинство парламентариев.

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