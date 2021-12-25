Погода в Краснодаре 25 декабря 2021 года: прогнозируется налипание мокрого снега

В Краснодарский край пришла настоящая зима - с минусовыми температурами и снегом. Так, в субботу, 25 декабря, в краевой столице вновь выпадут осадки.

- Ожидается сильное налипание мокрого снега, - предупредили автолюбителей в краснодарском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - В ближайшие сутки прогнозируется сохранение ледовых явлений в верхнем течении реки Кубань и на реках юго-восточной территории края.

Также синоптики прогнозируют усиление ветра. Его порывы достигнут 15-20 м/с, а столбики термометров опустятся до +4 градусов.