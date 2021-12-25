В Краснодаре работают ярмарки выходного дня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодаре открылись последние в 2021 году ярмарки выходного дня. Об этом сообщает мэрия Краснодара.

- Как и раньше, на прилавках можно приобрести фрукты и овощи, молочную продукцию, мясные изделия, рыбу, мед, мучные и кондитерские изделия по ценам производителей, - сообщает городская администрация.

На ярмарках можно купить в том числе и продукты к новогоднему столу. В 2022-м они откроются снова, но только уже после праздников. Заработают с 15 января.

Где находятся ярмарки:

на улице Буденного (между Красной и Рашпилевской);

Уральской, 168;

Евдокии Бершанской, 117;

Заводской, 9;

Восточно-Кругликовской, 26;

Героя Яцкова, 11;

Дзержинского, 213;

Каляева, 198;

Бургасской, 31/1;

Одесской, 48;

Захарова, 23;

на проспекте Чекистов, 9.