В Краснодаре работают ярмарки выходного дня
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Краснодаре открылись последние в 2021 году ярмарки выходного дня. Об этом сообщает мэрия Краснодара.
- Как и раньше, на прилавках можно приобрести фрукты и овощи, молочную продукцию, мясные изделия, рыбу, мед, мучные и кондитерские изделия по ценам производителей, - сообщает городская администрация.
На ярмарках можно купить в том числе и продукты к новогоднему столу. В 2022-м они откроются снова, но только уже после праздников. Заработают с 15 января.
Где находятся ярмарки:
на улице Буденного (между Красной и Рашпилевской);
Уральской, 168;
Евдокии Бершанской, 117;
Заводской, 9;
Восточно-Кругликовской, 26;
Героя Яцкова, 11;
Дзержинского, 213;
Каляева, 198;
Бургасской, 31/1;
Одесской, 48;
Захарова, 23;
на проспекте Чекистов, 9.