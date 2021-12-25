Это здание в Армавире внесли в реестр. Фото: администрация Краснодарского края.

Для 13 объектов культурного наследия утвердили границы территорий и зон охраны в Армавире. Сообщает администрация Краснодарского края.

- Это позволит не только сохранить памятники, но и регламентировать режимы использования прилегающей территории, на которой ранее действовал полный запрет на строительство, - пояснили в ведомстве.

Документы подготовили на 8 зданий-памятников и 5 памятников военной истории. Все они являются объектами культурного наследия регионального значения. Так, например, в реестр попал дом хлебопека Тараса Саркисова по улице Ефремова, 64 в Армавире. Сейчас тут находится центр детского творчества.

– Памятникам Армавира в этом году уделили большое внимание. Это связано с уникальным архитектурным обликом города, который нужно сохранить, - сообщил вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин.

Всего в Армавире в реестр объектов культурного наследия уже включено 52 здания.