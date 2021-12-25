Участок дороги отремонтировали в Тимашевском районе

Строительство объектов на улице Колхозной. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Тимашевском районе завершился первый этап строительства дорожного участка Краснодар-Ейск. Его протяженность составила 11 километров. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского края.

– Трассу расширили до четырех полос, сделали новую транспортную развязку, площадки для отдыха. Установили два пункта весового контроля и освещение на протяжении всего участка, – заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий.

Известно, что здесь планируют отремонтировать еще 12 километров дороги. Там сделают 4-полосную трассу с многоуровневыми развязками и местами для стоянок. Работы планируют завершить в 2023 году.