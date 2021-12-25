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Общество25 декабря 2021 8:04

Летевший из Челябинска в Краснодар самолет вернулся обратно из-за неисправности

Борт прибыл в аэропорт кубанской столицы с опозданием
Варвара ДЫМ
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Самолет прибыл с опозданием в Краснодар

Самолет прибыл с опозданием в Краснодар

Летевший из Челябинска в Краснодар самолет вернулся обратно из-за неисправности. У борта не закрылась створка вспомогательной силовой установки.

- Сухой суперджет уже вышел на рулежку 25 декабря в 03:50 утра из Челябинска. Но капитан судна запросил разрешение о возврате на стоянку по технической причине, - не закрывается створка вспомогательной силовой установки, - пояснили в аэропорту Челябинска.

Самолет в итоге привели в порядок и пассажиры улетели в Краснодар, правда, с опозданием на 2,5 часа.