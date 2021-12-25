Детский сад с бассейном открыли в станице Кущевской по нацпроекту

Одна из групп в новом здании. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Детский сад с бассейном открыли в станице Кущевской на улице Комсомольской по нацпроекту. Об этом сообщает администрации Краснодарского края.

- Дошкольное учреждение рассчитано на 150 мест, - пояснили в администрации региона. – Оно включает и 60 ясельных. Детский сад построил инвестор и передал в муниципальную собственность в рамках национального проекта «Демография».

Здание – двухэтажное. В нем разместятся восемь групп. Также есть медицинский и процедурный кабинеты, а еще - музыкальный класс на 30 человек.

Новый детский сад. ФОто: admkrai.krasnodar.ru

- В новом здании есть и бассейн, сенсорная комната для психологической разгрузки, и просторные кабинеты для сотрудников, - пояснили в администрации края. – А еще учли все, чтобы сад был доступен для деток с ограниченными возможностями. Здесь есть пандусы, пассажирский лифт и санузел специальный.

Всего на Кубани в 2021 году ввели в эксплуатацию 8 детских садов. Сейчас достраиваются еще три учреждения.