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Общество25 декабря 2021 8:58

Более 80 миллиардов рублей поступят на развитие экономики в Сочи

Сумма инвестиций увеличилась в пять раз
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: телеграм-канал алексея Копайгародского

Фото: телеграм-канал алексея Копайгародского

В развитие экономики Сочи планируют вложить около 80 миллионов рублей. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгародский в своем телеграм-канале.

- У Сочи большой потенциал, это отмечают крупные российские и международные компании. Они хотят развивать свой бизнес у нас, - подчеркнул градоначальник.

Он также отметил, что сумма инвестиций увеличилась в пять раз по сравнению с прошлыми годами. На сопровождении сейчас находятся более 30 инвестиционных проектов. По многим из них уже подписаны соглашения. Среди них - благоустройство набережной и пляжа, а также реставрация гостиницы «Приморская».

- В Сочи появятся и новые рабочие места, и новые места в детских садах и школах. Мы зарезервировали 13 земельных участков для строительства социальных объектов, - написал Алексей Копайгародский.