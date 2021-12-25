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Общество25 декабря 2021 9:29

Строительство двух проблемных ЖК начнется в Краснодаре

К возведению долгостроев приступят в 2022 году
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре достроят два проблемных жилых комплекса - "Центральный парк" и "Мультиплекс Кино". Работы по возведению объектов начнутся уже в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Мы все должны с максимальной ответственностью подходить к выполнению графика работ. Эти вопросы находятся на контроле у губернатора края, - заявил мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Сейчас подрядчики подписывают необходимые юридические документы и принимают строительные площадки.

Кроме того, в 2022 году планируют возобновить работы по еще одному проблемному ЖК - «Романовский двор».