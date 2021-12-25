Свыше 2,5 тысячи жителей Краснодара остались без света из-за аварии

Свыше 2,5 тысяч жителей Краснодара остались без света из-за аварии Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Краснодаре произошло массовое отключение света. Без электроэнергии остались 2,5 тысячи человек. Отключение произошло из-за аварии.

- Отключение произошло в Западном районе: на Сочинской, Крымской, Круговой, Темрюкской, Славянской улицах, а также на Красных Партизан, 2-й Линии, 3-й Линии, 4-й Линии, - сообщили в ЕДДС Краснодара.

На место аварии уже выехала бригада энергетиков. Восстановительные работы закончатся через 4-5 часов.