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Общество25 декабря 2021 10:29

Ремонт дороги закончился на улице 40-летия Победы в Краснодаре

Движение откроют в ночь на 27 декабря
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В ночь на 27 декабря в Краснодаре запустят движение по улице 40-летия Победы. Так закончили ремонт дорожного полотна. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Маршрутные автобусы вернутся к работе по прежним схемам движения. Для удобства пассажиров здесь установили новые остановочные павильоны, - заявил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

На данном участке дороги начнут курсировать автобусы № 46, 62 и 101А.

Напомним, реконструкция участка началась еще 18 апреля. Здесь проложили новый тротуар, установили велодорожки и освещение.