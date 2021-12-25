К памятнику погибшим в крушении Ту-154 над Черным морем возложили цветы в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи возложили цветы к мемориалу погибшим в крушении самолета Ту-154 над Черным морем. Память погибших почтили минутой молчания. Памятник находится на набережной реки Мзымта в Сочи, его установили здесь в 2019 году.

– Мемориал в память об авиакатастрофе установлен на «Аллее героев» в Адлерском районе, рядом с памятниками солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Эта аллея стала особым памятным местом для всех наших горожан, – подчеркнул заместитель главы Сочи Константин Чеботарь.

Напомним, трагедия произошла 25 декабря 2016 года.