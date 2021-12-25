В Новороссийске потопило улицы. Фото: @nvrsk_road

Из-за мощных ливней в Краснодарском крае ожидаются подъемы уровня воды в реках. Об этом сообщают в Краснодарском гидрометцентре.

- В связи с продолжающимися и ожидаемыми осадками до конца суток 25 декабря на малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна реки Кубань ожидаются подъемы уровней воды, местами превышением неблагоприятных отметок, - сообщили синоптики.

Сейчас на реках в Крымском, Абинском и Северском районах датчики показывают критический уровень. В этих районах развернуты оперативные штабы. Главы следят за ситуацией.

Например, глава Крымского района провел оперативный штаб в станице Нижнебаканской.

- Жители должны быть готовы к ЧС. На месте работают специалисты, спасатели, оперативные службы, готов транспорт для эвакуации маломобильных жителей, в кафе «Тополек», - пояснил глава Крымского района Сергей Лесь. - Развернут мобильный эвакуационный пункт.