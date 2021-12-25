В Анапе из берегов вышла река, врубили сирены

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Непогода добралась и до Анапы. В городе зарядили мощные ливни. Последствия не заставили себя ждать. В поселке Сукко вышла из берегов река, люди с трудом передвигаются на машинах. На подтопленном участке дежурят наряды ДПС. Они помогают жителям переправляться по затопленным дорогам. В городе воют сирены.

- Осадки будут идти до конца суток 25 декабря, - предупредили жителей региона в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В Крымском, Абинском Северском районах, а также на реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

В городах введен режим ЧС.