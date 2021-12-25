Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с подтоплениями

В Анапе продолжают устранять последствия потопа. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Краснодарском крае продолжает бушевать непогода. Многие муниципалитеты стоят в воде. Сейчас там работают оперативные службы, а также развернуты оперштабы. Ситуация находится на контроле у городских глав.

- Главы муниципалитетов регулярно докладывают об обстановке на своих территориях, - написал в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Там, где это необходимо, работает спецтехника, проводится очистка русел рек. На наиболее опасных участках уже выставили посты наблюдения.

Напомним, что в ухудшение погодных условий прогнозируется до 26 декабря.