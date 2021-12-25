На наиболее опасных участках выставили посты наблюдения в Краснодарском крае

В Краснодарском крае продолжают устранять последствия ливней. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

На наиболее опасных участках Краснодарского края развернули посты наблюдения. Они появились в тех местах, где могут произойти подтопления: в Геленджике, Горячем Ключе, Анапе, Новороссийске, а также в Абинском, Северском, Туапсинском и Крымском районах.

Напомним, сейчас в зоне опасности находятся города Черноморского побережья - Новороссийск, Анапа, а также Крымский район. Там работают оперативные службы - они продолжают устранять последствия обильных дождей, которые прошли в Краснодарском крае.

- В селе Глебовское, в Новороссийске, из-за дождей и поднятия уровня воды в реке подтопило 4 приусадебных участка. Организованы работы по расчистке русла. К работам привлекли 27 человек и семь единиц техники, - прокомментировали ситуацию в оперштабе Краснодарского края. - Также продолжают устранять последствия в поселке Сукко. Движение на подтопленном участке не остановлено.

Напомним, в Крымском районе работают предупреждающие сирены, людей готовят к возможной эвакуации.

Ситуация находится на контроле у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

- Главы муниципалитетов регулярно докладывают об обстановке на своих территориях. Там, где это необходимо, работает спецтехника, проводится очистка русел рек, - написал в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края.