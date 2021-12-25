Сотрудники МЧС работают в затопленных городах Краснодарского края

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае продолжает бушевать циклон. Из-за ливней, которые обрушились на регион, пострадали Новороссийск, Анапа и Крымский район. На местах работают сотрудники МЧС.

- В Новороссийске произошло подтопление 4 приусадебных участков, в жилые дома вода не зашла. Эвакуация населения не проводилась,- прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В Анапе вышла из берегов река Сукко. В результате была подтоплена одна придомовая территория. Для устранения последствий на место была направлена оперативная группа и организованы работы по расчистке русла.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Напомним, сейчас в Краснодарском крае развернуты еще девять постов наблюдения. Их установили в наиболее опасных участках.

В регионе действует режим ЧС.