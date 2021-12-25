На Кубани объявлены штормовые предупреждения

В Краснодарском крае установилась непогода. 25 декабря во многих муниципалитетах прошли ливни В Новороссийске, Анапе и Крымском районе до сих пор устраняют последствия дождей.

Но синоптики предупреждают: непогода задержится в Краснодарском крае еще как минимум на сутки. В регионе объявили штормовые предупреждения.

- 26 декабря на территории края ожидается переменная облачность. Ночью и утром в некоторых районах выпадут сильные осадки. В горах ожидается усиление ветра до 23-28 м/с, - сообщили в Краснодарском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Черноморском побережье будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью 4-9 градусов, днем +6-11.