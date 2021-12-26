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Общество26 декабря 2021 3:48

Что произошло за ночь 26 декабря в Краснодарском крае

Что произошло за ночь 26 декабря на Кубани
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
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Что произошло за ночь 26 декабря на Кубани.

Что произошло за ночь 26 декабря на Кубани.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 26 декабря.

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