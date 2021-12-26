Что произошло за ночь 26 декабря в Краснодарском крае

Что произошло за ночь 26 декабря на Кубани. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 26 декабря.

Самолет из Сочи в Симферополь задержали на 8 часов из-за проблем с кондиционированием. Лайнер, на котором нашли техническую неполадку, отправили на стоянку. А летевший из Челябинска в Краснодар самолет вернулся обратно из-за неисправности.

На Краснодарский край обрушилась непогода. Из-за ливней в озере Абрау поднялась вода. Подтопило один дом.

18 человек эвакуировали из зоны подтопления в Крымском районе. Трое из них отправлены в пункт временного размещения.

На Кубани объявлены штормовые предупреждения. В регионе сохраняется режим ЧС.

Умер Александр Каршин - детский хирург Лабинской ЦРБ. Он скончался на 59-м году жизни.