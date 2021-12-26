Погода в Краснодаре 26 декабря 2021: в городе прогнозируют затишье перед бурей

Какая будет погода в Краснодаре 26 декабря 2021 года.

От белоснежных видов, что еще недавно радовали жителей кубанской столицы, не осталось и следа. Повышение температурного фона привело к тому, что все начало таять. Поспособствовал и дождь, который растопил снежный покров. По прогнозам синоптиков, ливни в городе прекратятся, но ненадолго. Рассказываем, какая будет погода в Краснодаре 26 декабря 2021 года.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», регион оказался во власти теплого сектора очередного циклонического вихря. Это станет причиной облачной и ветреной погоды. Температурный фон будет постепенно повышаться.

- Сохраняются порывы ветра до 15-20 м/с. 26 декабря в Краснодаре ожидается переменная облачность, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском краевом гидрометцентре. - Ночью временами дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 5-7 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 9-11°.