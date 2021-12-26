Погода в Сочи 26 декабря 2021: дожди стихнут, а температуры взмоют вверх

Какая будет погода в Сочи 26 декабря 2021 года. Фото: Федор СВЕТЛОВ.

Еще недавно сочинцы лепили снеговиков и поражались зимней сказке, которая царила за окном. Все-таки в тропическом курорте такая погода бывает крайне редко. Но сейчас в регион пришли теплые воздушные массы, которые отразятся на температурах, в том числе и на побережье. Рассказываем, какая будет погода в Сочи 26 декабря 2021 года.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на курорте стихнут дожди. А температурные отметки будут расти. Днем 26 декабря воздух прогреется до +12 градусов, ночью ожидается +5-7 градусов. При этом ветер будет слабый - около 3 метров в секунду.

Потеплеет и на Красной Поляне. Там 26 декабря ожидается +7 градусов и без осадков. Но, к счастью, для любителей активных видов отдыха на высоте по-прежнему морозно - даже днем температуры выше нуля не поднимутся.