Жители Сочи вновь останутся без света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая рабочая неделя в Сочи начнется с профилактических работ. Энергетики продолжают проверять оборудование. Это важно, чтобы Новый год у жителей курорта не был омрачен аварией. На время подобных проверок возможны перебои с электроэнергией. Узнали, где будут отключения света в Сочи 27 декабря 2021 года.

Как сообщают энергетики, 27 декабря с 12:00 до 15:00 в течение нескольких часов из указанного временного промежутка света может не быть в поселке Нижняя Беранда в Лазаревском районе. Отключения затронут дома на улицах Главная, Алая, Лиловая, Часовая.

АЛЛО!

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.