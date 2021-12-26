Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани 26 декабря. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае отслеживают постоянно. По последним данным регионального оперштаба, за сутки заразились 570 человек.

- Среди зараженных - 62 ребенка. Самому маленькому из них всего 1 месяц, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Отметим, что в регионе существуют территории, где эпидобстановка относительно спокойная. И наоборот, есть так называемые красные зоны, где темпы заражения стремительно растут. За этими районами санитарные врачи тщательно следят.

В списке с наибольшим приростом заболевших за сутки снова лидирует Краснодар. COVID-19 выявлен у 217 человек. Второе место – у Сочи (34 случая). Третий по заразности – Новороссийск - 28 случаев.

Четвертую и пятую позиции, по данным оперштаба края, заняли Динской район, где зафиксировано 18 инфицированных пациентов, а также Северский район - 17 новых зараженных.