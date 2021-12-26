Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 26 декабря выросло на 24

Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 27 декабря снова выросло. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае пугающая статистика по умершим с COVID-19 продолжает ползти вверх. Всего с начала пандемии в регионе умерли 9654 жителя. Только за последние сутки в ковид-госпиталях скончались 24 человека.

По словам врачей, среди умерших были очень сложные пациенты ковидных госпиталей, которые в последние дни находились в крайне тяжелом состоянии. Им была назначена интенсивная терапия, но все же болезнь оказалась сильнее.

- С подозрением на COVID-19 продолжают стационарное лечение 4379 человек, из них с подтвержденным диагнозом – 2423 жителя, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Краснодарского края. - 87 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, шесть человек лежат на ЭКМО.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», дома под наблюдением терапевтов проходят лечение 20309 жителей Кубани, в их числе с подтвержденным диагнозом – 10376.