Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 26 декабря увеличилось на 570

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 26 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 декабря появились новые данные о случаях заражения ковидом за сутки. В России все еще растет число инфицированных. За последние сутки по всей стране зарегистрирован всплеск заболеваемости - выявлено 23 721 новый случай коронавируса. За минувшие 24 часа в Краснодарском крае заболевших тоже стало больше - еще 570 жителей региона заразились коварной инфекцией.

- За сутки в России полностью выздоровели 37 285 человек. За это же время - 968 смертей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - В Краснодарском крае за минувшие сутки выписаны 599 пациентов, всего в регионе выздоровели 94038 кубанцев.

Напомним, в Краснодарском крае по-прежнему действует QR-код-система. Посетить торговые центры, спортзалы и бассейны могут только те, кто вакцинировался от ковида. Кроме того, с 30 декабря в регионе изменят правила заселения в отели. Чтобы снять номер в гостинице, понадобится только QR-код о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании.