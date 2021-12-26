Стефан Паненко. Фото: администрации Новороссийска.

Умер почетный гражданин Новороссийска Стефан Паненко. Об этом сообщили в администрации Новороссийска.

Как стало известно, его не стало 25 декабря. Ветерану Великой Отечественной войны Стефану Семеновичу было 99 лет. О причинах его смерти пока не сообщается, однако простятся с ним в городе-герое.

- Стефан Семенович родился 28 апреля 1922 года в селе Валуевка Ростовской области, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Новороссийска. - Воевал на Волховском фронте, участвовал в обороне Ленинграда, освобождении Псковской, Новгородской областей, в Эстонии.

После Победы, окончив офицерские курсы, а позже учился во Всесоюзном юридическом заочном институте. Вместе с дипломом о высшем образовании он получил назначение на должность помощника прокурора Херсона, а позже был старшим помощником прокурора Новороссийска.

- Служению закону он посвятил 40 лет жизни, - добавляют в мэрии.

«Комсомольская правда» - Кубань» выражает глубокие соболезнования родным и близким Стефана Семеновича Паненко.