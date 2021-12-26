Водителей предупреждают о крупном заторе под Новороссийском

На месте работают сотрудники госавтоинспекции, которые контролируют ситуацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 декабря в ГИБДД сообщили о том, что под Новороссийском сложилась трудная дорожная ситуация. Водителей предупреждают о крупном заторе около хутора Горный.

- Сложно проехать сейчас по автодороге Краснодар-Верхнебаканский на участке в районе хутора Горный, - сообщается на официальной странице ОГИБДД по Новороссийску в соцсети. Здесь спецтехника расчищает проезжую часть.

Как уточняется, на месте работают сотрудники госавтоинспекции, которые контролируют ситуацию. Но автолюбителям стоит набраться терпения.

- При возможности воздержитесь от поездки в данном направлении, - обратились сотрудники ГИБДД к водителям.

Напомним, ранее на Новороссийск обрушилась непогода. За день в городе-герое, по оценкам специалистов, выпало более 50 мм осадков.