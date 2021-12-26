Названы районы Кубани, которым нужно приготовиться к ЧС из-за непогоды 26 декабря

Жителей просят быть осторожными. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Циклон пока не спешит покидать Краснодарский край. Потому на территории Кубани ожидаются ливни, причем в некоторых районах они могут привести к серьезным последствиям. Об этом предупреждают в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.

- По данным синоптиков, до конца суток 26 декабря на юго-западных притоках реки Кубань, и реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. - Местами может быть превышены опасные отметки.

Кроме того, из-за переувлажнения почвы синоптики не исключают оползни, может сойти и сель.

- На территории Абинского, Апшеронского, Крымского, Северского, Туапсинского районов, а также в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске сохраняется высокая вероятность возникновения ЧС и происшествий, - добавляют в ведомстве.

Людей просят быть осторожными, следить за прогнозом погоды.