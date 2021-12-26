В Краснодарском крае спасли 18-летнего парня с инфарктом

Фото: ККБ №1.

Кардиологи краевой клинической больницы №1 спасли 18-летнего парня с инфарктом. Об этом сообщают врачи клиники.

Парня госпитализировали после того, как он стал жаловаться на боли. Уже в больнице врачи заподозрили у него инфаркт миокарда. Правда, были сомнения, все-таки такой диагноз не соответствовал возрасту пациента.

- Парень жаловался на боли в грудной клетке в течение нескольких дней, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе НИИ-ККБ №1.

Медики сделали ЭКГ - опасения подтвердились. Парня незамедлительно доставили в операционную, там провели исследование сосудов сердца и обнаружили спазм.

- Его спровоцировал кофеин, содержащийся в энергетических напитках, которые парень потреблял в большом количестве, - сообщают в больнице. - Пациента спасли от тяжелых последствий инфаркта, однако теперь его ждет длительное восстановление.

В больнице также напомнили об аналогичном случае. Он произошел с 21-летним молодым человеком. Он тоже долгое время пил энергетики, который привел к инфаркту. Врачам чудом удалось его спасти.

- Чем дольше происходит спазм сосудов, тем хуже коронарный кровоток и клетки начинают погибать, - рассказывают врачи. - Поэтому важно своевременно обратиться к специалистам.